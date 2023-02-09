Звездный португалец Криштиану Роналду начинает отрабатывать свои космические гонорары. Фантастическая игра форварда в матче 16-го тура чемпионата против Аль-Вахды позволила одержать победу со счетом 4:0. Забивал в поединке только CR7, пишет 24 канал.

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Первый покер Роналду в Саудовской Аравии

Роналду, который 5 февраля отпраздновал 38-й день рождения, вывел свою команду на поле с капитанской повязкой. Уже на 25-й минуте матча Кришти воспользовался передачей партнера по команде и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Видео первого гола Роналду

В конце первого тайма португалец во время быстрой контратаки увеличил преимущество своей команды.

Видео второго гола Роналду

В начале второй половины игры форвард четко реализовал одиннадцатиметровый в ворота хозяев поля. Но на этом португалец не остановился.

Видео гола Роналду с пенальти

На 61-й минуте матча Кришти завершил разгром команды динамовца Родригеша, оформив покер в своем четвертом матче.

Четвертый мяч португальца

Таким образом, Аль-Наср довел количество набранных очков до 37 и вышел на первое место в чемпионате. Аль-Шабаб имеет такое же количество баллов, но худшую разницу забитых-пропущенных мячей.

Видеообзор матча Аль-Вахда – Аль-Наср

Это любопытно! На счету бомбардира теперь 503 гола на клубном уровне. Но очевидно, что теперь Роналду значительно улучшит свой рекорд. Уровень чемпионата позволяет Криштиану штамповать новые голы.