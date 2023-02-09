Зірковий португалець Кріштіану Роналду починає відпрацьовувати свої космічні гонорари. Фантастична гра форварда в матчі 16-го туру чемпіонату проти Аль-Вахди дозволила одержати перемогу з рахунком 4:0. Забивав у поєдинку лише CR7, пише 24 канал.

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Перший покер Роналду в Саудівській Аравії

Роналду, який 5 лютого відсвяткував 38-й день народження, вивів свою команду на поле з капітанською пов'язкою. Вже на 25-й хвилині матчу Крішті скористався передачею партнера по команді і відправив м'яч у сітку воріт суперника.

Відео першого голу Роналду

Наприкінці першого тайму португалець під час швидкої контратаки збільшив перевагу своєї команди.

Відео другого голу Роналду

На початку другої половини гри форвард чітко реалізував одинадцятиметровий у ворота господарів поля. Але на цьому португалець не зупинився.

Відео голу Роналду з пенальті

На 61-й хвилині матчу Крішті довершив розгром команди динамівця Родрігеша, оформивши покер у своєму четвертому матчі.

Четвертий м'яч португальця

Таким чином Аль-Наср довів кількість набраних очок до 37 і вийшов на перше місце в чемпіонаті. Аль-Шабаб має таку ж кількість балів, але гіршу різницю забитих-пропущених м'ячів.

Відеоогляд матчу Аль-Вахда – Аль-Наср

Це цікаво! На рахунку бомбардира відтепер 503 голи на клубному рівні. Але очевидно, що тепер Роналду значно поліпшить свій рекорд. Рівень чемпіонату дозволяє Кртіштіану штампувати нові голи.