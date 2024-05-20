Ровно 15 лет назад, 20 мая 2009 года, донецкий Шахтер добыл самый главный трофей в своей истории. "Горнякам" покорился второй по значимости еврокубок – Кубок УЕФА, пишет 24 Канал.

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Неожиданный прорыв Шахтера

В сезоне 2008-2009 Шахтер на правах чемпиона УПЛ начал путь в Лиге чемпионов, где вышел в группу. Однако в борьбе с Барселоной, Спортингом и Базелем дончане заняли лишь третье место, хоть и набрали 9 очков.

Это позволило подопечным Луческу оказаться в плей-офф Лиги Европы, где команда зажгла. Дончане прошли Тоттенхэм, ЦСКА и Марсель, а в полуфинале вырвали победу над киевским Динамо в конце ответного матча.

Как проходил финал

Финал в Стамбуле складывался непросто для "горняков". В середине первого тайма Луис Адриано вывел Шахтер вперед после хитрого паса от Раца и выхода один на один. Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счете.

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"Горняков" подвел Пятов, который после удара Налдо со штрафного занес мяч в собственные ворота. Второй тайм прошел при равной борьбе и без голов. А в экстра-тайме Шахтер смог вырвать желанную победу.

На 97 минуте Срна получил мяч на фланге и прострелил в центр. Там Вердер забыл накрыть Жадсона и бразилец точным ударом прошил Визе и оформил золотой гол для "горняков".

Все голы матча Шахтер – Вердер в финале Кубка УЕФА-2009:

Исторический успех Украины

Тот Кубок так до сих пор и остается единственным евротрофеем в истории независимой Украины. Шахтер еще дважды оказывался в шаге от финала уже Лиги Европы, но в 2016 и 2020 годах проигрывал полуфиналы Севилье и Интеру соответственно.

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Ближайшим к получению еще одного еврокубка во времена независимости был Днепр. Команда Мирона Маркевича сенсационно прошла в финал Лиги Европы-2015, но там в результативной битве уступила трофеем Севилье (2:3).