Матч 38-го тура Английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед станет последним для Роберто Де Дзерби во главе Брайтона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Де Дзерби пошел на повышение

Контракт между Де Дзерби и Брайтоном будет расторгнут по соглашению сторон. Руководство "чаек" поблагодарило итальянца за два великолепных сезона.

Мне очень грустно покидать Брайтон, но я очень горжусь тем, чего достигли мои игроки и персонал за последние два исторических сезона,

– прокомментировал свой уход Де Дзерби.

Вместе с итальянцем клуб покинет его тренерский штаб. Поэтому "чайки" будут искать нового наставника на следующий сезон.

Успешный период Де Дзерби в Брайтоне

Напомним, что Роберто Де Дзерби возглавил Брайтон в сентябре 2022 года. На этом посту он заменил Грэма Поттера, который возглавил Челси.

Итальянец подписал с "чайками" контракт на четыре года.

В первый свой сезон Брайтон финишировал на шестом месте в таблице АПЛ, что позволило квалифицироваться в еврокубки. Кстати, это наивысшее достижение в истории клуба.

В Лиге Европы Брайтон дошел до четвертьфинала. Однако в чемпионате сезон оказался не таким успешным. Перед последним туром "чайки" идут на десятом месте.

Где будет работать экс-тренер Шахтера

По информации инсайдеров, Де Дзерби получил предложение возглавить мюнхенскую Баварию. За расторжение контракта Брайтон получит компенсацию в 12 миллионов евро.

Однако это не единственный вариант продолжения карьеры для итальянца. В услугах 44-летнего специалиста также заинтересованы Ливерпуль, Милан, Челси и Барселона.