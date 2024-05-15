В Ровно состоялся финал Кубка Украины 2023-2024. В решающем матче сошлись полтавская Ворскла и новоиспеченный чемпион УПЛ донецкий Шахтер, пишет 24 Канал.

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Травма лидера Шахтера

"Горняки" одержали победу со счетом 2:1 и выиграли свой 14-й Кубок в истории. Впрочем для команды Марино Пушича не обошлось и без ложки дегтя.

В заявку Шахтера не попал лидер команды Георгий Судаков. Как сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, 21-летний полузащитник получил повреждение перед встречей.

Степень и ее характер неизвестны, но коуч надеется, что Георгий вернется в строй к Евро-2024. Свой первый матч на чемпионате сборная проведет чуть больше чем через месяц – 17 июня против Румынии.

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Отметим, что хавбек стал ключевым игроком для Шахтера. В 34-х матчах за "горняков" Судаков оформил 10 голов и два ассиста в этом сезоне. Кроме того, Георгий является футболистом основы сборной Украины. В 13 матчах за команду он забил один мяч и отдал две результативные передачи.