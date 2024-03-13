Этой ночью в НХЛ состоялись десять матчей хоккейного чемпионата. Одна из самых результативных встреч состоялась Чикаго, где местная команда Блэкхокс принимала Анахайм Дакс, пишет 24 канал.

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Команда на команду

Хозяева без проблем переиграли "птичек" со счетом 7:2. По дублю в составе обеих команд записали Филипп Курашев и Бретт Лисон. Впрочем матч запомнился неспортивным событием.

В середине третьего периода между хоккеистами обоих соперников началась драка, которая переросла в массовую. Участие в битве команда на команду принял и вратарь Чикаго Петр Мразек.

Видео массовой драки в НХЛ:

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Более того, к драке хотел присоединиться и кипер Анахайма Джон Гибсон, но ему не дали принять участие в драке. В итоге аж восемь хоккеистов были наказаны штрафами от 2 до 10 минут на штрафной скамейке.

Напомним, что оба клуба являются аутсайдерами Западной конференции. Чикаго занимает второе с конца место, тогда как Анахайм – третье. Расстояние между командами сократилось до восьми очков.