В хоккейной лиге НХЛ продолжается регулярный сезон 2023-2024. В ночь на 9 февраля состоялось семь встреч, среди которых выделилась игра между Каролиной и Колорадо, пишет 24 канал.

По теме "Самый тупой гол в истории": дикий фейл фаната Путина в матче НХЛ – видео

Игра подарила фанатам семь шайб, а хозяева из Каролины праздновали победу со счетом 5:2. Впрочем именно две шайбы гостей поразили больше всего.

После пропущенного хет-трика от Мартина Нечаса Колорадо смог дважды забить под занавес первого периода. Разница во времени между шайбами составила всего 5 секунд.

Видео двух быстрых шайб от Колорадо:

Читайте также Сборная Украины по хоккею сокрушила Южную Корею в матче олимпийского отбора: видео

Сначала за "Эвеланш" отличился ветеран Зек Паризе, а чуть позже шикарный бросок из центра площадки нанес Самуэль Жирар. Российский вратарь Каролины Петр Кочетков был вынужден капитулировать.

Из-за такой череды пропущенных шайб тренер хозяев Род Бриндамор снял россиянина на второй период. После этого успеха Каролина занимает четвертое место в Восточной конференции, тогда как Колорадо в Западной идет на третьем месте.