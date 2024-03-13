Цієї ночі в НХЛ відбулись десять матчів хокейного чемпіонату. Одна з найбільш результативних зустрічей відбулась Чикаго, де місцева команда Блекхокс приймала Анахайм Дакс, пише 24 канал.

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Команда на команду

Господарі без проблем переграли "пташок" з рахунком 7:2. По дублю у складі обох команд записали Філіпп Курашев та Бретт Лісон. Втім матч запам'ятався неспортивною подією.

В середині третього періоду між хокеїстами обох суперників почалась бійка, яка переросла у масову. Участь у битві команда на команду взяв і воротар Чикаго Петр Мразек.

Відео масової бійки в НХЛ:

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Ба більше, до бійки хотів долучитися і кіпер Анахайма Джон Гібсон, але йому не дали взяти участь у бійці. У підсумку аж вісім хокеїстів були покарані штрафами від 2 до 10 хвилин на штрафній лаві.

Нагадаємо, що обидва клуби є аутсайдерами Західної конференції. Чикаго посідає друге з кінця місце, тоді як Анахайм – третє. Відстань між командами скоротилась до восьми очок.