В матче 3-го раунда квалификации Лиги конференции против датского Митьюланна Роман Безус вышел в стартовом составе. Уже на 38-й минуте поединка фамилия украинского хавбека появилась на табло стадиона, пишет 24 Канал.

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Игрок датской команды выполнил неудачную поперечную передачу вблизи штрафной площадки, которую перехватил Безус. Украинец обыграл защитника Митьюланна и пробил мимо голкипера соперника.

Видео гола Безуса

Отметим, что для Романа Безуса это шестой гол в трех матчах Лиги конференций. В противостоянии с азербайджанской Габалой 32-летний хавбек отличился хет-триком в первом поединке и дублем в ответном матче. Возможно, главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву стоит обратить внимание на игру Романа.