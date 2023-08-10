У матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференції проти данського Мідтьюланна Роман Безус вийшов у стартовому складі. Вже на 38-й хвилині поєдинку прізвище українського хавбека з'явилося на табло стадіону, повідомляє 24 Канал.

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Гравець данської команди виконав невдалу поперечну передачу поблизу штрафного майданчика, яку перехопив Безус. Українець обіграв захисника Мідтьюланна та пробив повз голкіпера суперника.

Відео голу Безуса

Зазначимо, що для Романа Безуса це шостий гол у трьох матчах Ліги конференцій. У протистоянні з азербайджанською Габалою 32-річний хавбек відзначився хет-триком у першому поєдинку та дублем у матчі-відповіді. Можливо, головному тренеру збірної України Сергію Реброву варто звернути увагу на гру Романа.