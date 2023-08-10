Украинская команда быстро пропустила первый мяч. Такое мощное начало стало неожиданностью для команды Кучера. 24 канал.

Смотрите с нами Славия – Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы

На острие атаки пражской Славии оказался Иван Шранц. Словацкий вингер получил пас от Лукаша Масопуста, обыграл защитника днепрян и неотразимо пробил в левый нижний угол ворот. 1:0.

Первый гол Шранца

В конце первого тайма 29-летний словак второй раз отличился в матче. Шранц подхватил мяч в штрафной Днепра-1 и пробил Кинарейкина ударом в нижний левый угол ворот.

Видео второго гола Шранца

Отметим, что ответный матч соперники проведут в Кошице 17 августа. Если Днепр-1 уступит Славию, то вылетит в квалификацию Лиги конференций.