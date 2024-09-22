В воскресенье, 22 сентября, в рамках 9-го тура чемпионата Польши состоялся матч между командами Ракув и Заглембе. Большой вклад в победу хозяев поля сделал украинский хавбек Владислав Кочергин, пишет 24 Канал.

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Кочергин начал разгром соперника

Украинский легионер Ракува вышел в стартовом составе команды. А 10-й минуте Влад оказался в объятиях партнеров по команде.

Полузащитник получил пас в штрафной площадке и в одно касание отправил мяч в сетку ворот Заглембе. Удивительно, но рядом с Кочергиным не было ни одного защитника соперников.

Видео гола Качергина

В итоге игроки Ракува забили еще четыре гола в ворота соперника и завершили поединок победой со счетом 5:1.

Кочергин отыграл 87 минут игрового времени. Украинец совершил второе результативное действие в сезоне. В предыдущем туре Владислав оформил ассист, рассмешив сеть.

Напомним, что Владислав Кочергин защищает цвета Ракува с 2022 года. Украинец сыграл за "красно-синих" 107 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 9 ассистов.