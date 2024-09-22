В начале второго тайма Руслан Малиновский неудачно выполнил подкат, сильно травмировав ногу. Кадры жуткого повреждения хавбека "грифонов" шокировали болельщиков.
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Как чувствует себя Малиновский после операции
Медицинская бригада Дженоа на носилках забрала Руслана с поля. Сразу же футболиста доставили в больницу.
В воскресенье, 22 сентября, пресс-служба "грифонов" отчиталась о состоянии своего игрока. Малиновский был успешно прооперирован в клинике. Сейчас Руслан чувствует себя хорошо.
Сегодня утром игроку Руслану Малиновскому была сделана операция на правой лодыжке. Операция, проведена профессором Федерико Сантолини и его командой, прошла успешно. Игрок чувствует себя хорошо и в ближайшие дни начнет реабилитацию на базе клуба,
– говорится в сообщении клуба.
Малиновский в больнице / фото Дженоа
Сколько пропустит Малиновский
- Из-за полученной травмы Малиновский останется без футбола минимум три месяца. В этом году хавбек уже точно не появится на поле.
- В текущем сезоне Руслан сыграл за Дженоа 6 поединков: 5 в Серии А и 1 в Кубке Италии. На счету украинца один голевой ассист.
- Также хавбек не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций, которые состоятся в октябре и ноябре.