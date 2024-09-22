У неділю, 22 вересня, в рамках 9-го туру чемпіонату Польщі відбувся матч між командами Ракув та Заглембе. Великий внесок у перемогу господарів поля зробив український хавбек Владислав Кочергін, пише 24 Канал.

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Кочергін розпочав розгром суперника

Український легіонер Ракува вийшов у стартовому складі команди. А 10-й хвилині Влад опинився в обіймах партнерів по команді.

Півзахисник отримав пас у штрафному майданчику та в один дотик відправив м'яч до сітки воріт Заглембе. Дивно, але поруч з Кочергіним не було жодного захисника суперників.

Відео голу Качергіна

У підсумку гравці Ракува забили ще чотири голи у ворота суперника та завершили поєдинок перемогою з рахунком 5:1.

Кочергін відіграв 87 хвилин ігрового часу. Українець зробив другу результативну дію в сезоні. У попередньому турі Владислав оформив асист, розсмішивши мережу.

Нагадаємо, що Владислав Кочергін захищає кольори Ракува з 2022 року. Українець зіграв за "червоно-синіх" 107 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 9 асистів.