На 25-й минуте Днепр-1 заработал право на штрафную с левого фланга вблизи штрафной. Со стандарта навешивал Балули. Но хозяева поля сумели вынести мяч со своей штрафной.

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Однако мяч сразу подхватил Ямаш и решил пробить в касание по воротам.

Сам удар оказался не столь сильным, но достаточно точным. И несколько коварным. Мяч пролетел мимо всех игроков и сменил траекторию перед голкипером. Так что вратарь уже не успел его отбить, и тот мимо него залетел в ворота.

Видео гола Ямаша

Для Ямаша это уже второй гол за Днепр-1. Первый он забил в дебютном матче за команду в ворота Вереса.

Правда, уже на 30-й минуте счет на табло был уже 1:1. Растодер воспользовался ошибкой соперников и пробил по воротам Днепр-1.