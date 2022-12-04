Фьюри с Чисорой поели бургеров после эпической битвы: забавное видео за кулисами ринга

Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри продолжает пренебрегать правилами здорового питания. После поединка против Чисоры оба боксера отвели душу вкусным перекусом.

Третий поединок Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры завершился уверенной победой "Цыганского короля". 38-летний ветеран не смог предъявить никаких доводов против мощного чемпиона WBC.

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Невзирая на разгромное поражение Чисора остается в дружеских отношениях с Фьюри. После поединка "Цыганский король" посетил почтенного ветерана и они вместе полакомились большими бургерами.

Во время еды Фьюри выглядел очень довольным, поглаживая свой трясущийся живот. Очевидно, такая еда нравится скандалисту.

Видео трапезы выложил в Twitter сопромоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Напомним, бой между боксерами состоялся в ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне. Рефери остановил одностороннее избиение Чисоры в конце 10-го раунда.

Тайсон Фьюри провел 34 поединка на профессиональном ринге, 33 из которых завершились его победой. В одном из боев против Деонтея Уайлдера была зафиксирована ничья. Дерек Чисора одержал 33 победы в 46 боях. В пассиве британца 13 поражений, в том числе украинцам Александру Усику и Виталию Кличко.