Промоутерская компания Top Rank опубликовала видео, на котором Дэвин Хейни и Василий Ломаченко идут в сопровождении своих представителей. Хейни обращается к Ломаченко, обвиняя его в том, что тот готовит "грязный" бой.

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"Мы все знаем, что ты собираешься сделать на ближней дистанции – устроить "грязный" бой. Избежать моего джеба", – заявил Хэйни.

Такие высказывания несколько возмутили Ломаченко, и он стал допытываться, когда он проводил "грязные" бои. Хэйни ответил, что все. А после этого уточнил, что таким было сражение против Ричарда Комми (Ломаченко победил единогласным решением судей, перед тем в седьмом раунде отправив соперника в нокдаун).

"Удары на ближней дистанции. Вам рефери говорит "брейк", а ты наносишь удар. Брейк – удар", – заявил Хейни. И добавил, что именно это Ломаченко и намерен использовать в бою против него.

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Менеджер Ломаченко Эгис Климас пытался "оправдать" его, но своими объяснениями лишь вызвал смех у представителей Хэйни.

Видео о том, как Хейни обвинил Ломаченко в "грязных" боях

Боксерский поединок между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится в ночь с 20 на 21 мая. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Сейчас чемпионскими поясами владеет Дэвин Хейни, отобравший их у Джорджа Камбососа (а после этого защитил свой чемпионский титул в бою против него).