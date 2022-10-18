Вице-президенту Украинской ассоциации футбола вручили подозрение при пересечении границы

Генеральному секретарю и вице-президенту УАФ Юрию Записоцкому вручили подозрение при пересечении границы между Польшей и Украиной. Это произошло на пункте пропуска "Рава-Руська".

По данным телеграмм-канала "Бомбардир", подозрение Записоцкому вручили представители прокуратуры по уголовным делам УАФ – так называемым "делам Павелка". Ведь на большом количестве документов УАФ стоит подпись именно Записоцкого.

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Что за "дела Павелка"

В 2018 году правоохранительные органы открыли несколько дел по руководству УАФ.

Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследует "возможные злоупотребления со стороны руководства федерации футбола, направленные на хищение бюджетных средств, выделенных в 2017 году на бюджетную программу "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", на общую сумму 270 миллионов гривен".

Также НАБУ направило в Нацполицию еще одно дело "по факту возможного злоупотребления служебным положением лицами законодательной и исполнительной ветвей власти, предприятий коммунальной и частной собственности, а также федерации футбола путем закупки по завышенным ценам работ по строительству футбольных полей с искусственным покрытием за счет государственного и местных бюджетов".

Реакция УАФ

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола пока не работает. Но ситуацию прокомментировал первый вице-президент УАФ Олег Протасов. Он во всем обвинил спецслужбы России.

"Россияне просто не могут простить нам свою полную спортивную изоляцию и свой недопуск к отбору на Евро-2024, произошедший благодаря упорной позиции президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко. Именно с этим связано сегодняшнее незаконное удерживание на границе Украины Генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. Он вместе с другими представителями руководства Ассоциации направлялся в официальную командировку в УЕФА", – заявил Олег Протасов.

По мнению Протасова, российские спецслужбы здесь действуют через своих агентов.

"У меня лично нет сомнения в том, что это российский заказ, который здесь у нас выполняют хорошо замаскированные пешки. Судите сами: вчера вечером один из экс-президентов ФК, который мог иметь бизнес-связи со ставленниками России вроде Козака-Медведчука, призывает к разрушению УАФ. А уже утром на следующий день другой "казачок", обвиняемый во взяточничестве и связях с пророссийскими политиками ОПЗЖ, подписывает против сотрудников УАФ незаконные ходатайства", – написал Протасов.

Еще один удар по УАФ

К этому скандалу решил приобщиться и футбольный клуб Рух.

Достойно внимания Рух раздувает скандал вокруг арбитра после поражения в матче против Днепр-1: ему ответили в УАФ

Еще после матча с Днепр-1 там решили организовать пресс-конференцию "о ситуации в украинском футболе". А уже утром 18 октября анонсируют влог генерального директора клуба Игоря Дедишина, где среди тем будет и ситуация вокруг Записоцкого. Накануне Дедишин устроил потасовку со спортивным директором Днепр-1 Красниковым сразу на поле после матча.