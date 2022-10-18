За даним телеграм-каналу "Бомбардир", підозру Запісоцькому вручили представники прокуратури по кримінальних справах УАФ – так званих "справах Павелка". Адже на чималій кількості документів УАФ стоїть підпис саме Запісоцького.

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Що за "справи Павелка"

У 2018 році правоохоронні органи відкрили декілька справ щодо керівництва УАФ.

Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідує "можливі зловживання збоку керівництва федерації футболу, спрямовані на розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017 році на бюджетну програму "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", на загальну суму 270 мільйонів гривень".

Також НАБУ скерувало в Нацполіцію ще одну справу "за фактом можливого зловживання службовим становищем особами законодавчої та виконавчої гілок влади, підприємств комунальної та приватної власності, а також федерації футболу шляхом закупівлі за завищеними цінами робіт із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям за кошти державного та місцевих бюджетів".

Реакція УАФ

Офіційний сайт Української асоціації футболу поки перестав працювати. Але ситуацію прокоментував перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов. Він у всьому звинуватив спецслужби Росії.

"Росіяни просто не можуть пробачити нам своєї повної спортивної ізоляції та свого недопуску до відбору на Євро-2024, що стався завдяки наполегливій позиції президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка. Саме з цим пов’язане сьогоднішнє незаконне утримання на кордоні України Генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Він разом з іншими представниками керівництва Асоціації прямував в офіційне відрядження до УЄФА", – заявив Олег Протасов.

На думку Протасова, російські спецслужби тут діють через своїх агентів.

"У мене особисто немає сумніву в тому, що це російське замовлення, яке тут у нас виконують гарно замасковані пішаки. Судіть самі: учора ввечері один з експрезидентів ФК, який міг мати бізнес-зв’язки зі ставлениками рф на кшталт Козака-Медведчука, закликає до руйнації УАФ. А вже зранку наступного дня інший "козачок", якого звинувачували в хабарництві та зв’язках із проросійськими політиками ОПЗЖ, підписує проти співробітників УАФ незаконні клопотання", – написав Протасов.

Ще один удар по УАФ

До цього скандалу вирішив долучитися і футбольний клуб Рух.

Варте уваги Рух роздмухує скандал навколо арбітра після поразки у матчі проти Дніпро-1: йому відповіли в УАФ

Ще після матчу з Дніпро-1 там вирішили організувати пресконференцію "щодо ситуації в українському футболі". А вже вранці 18 жовтня анонсують влог генерального директора клубу Ігоря Дедишина, де серед тем буде і ситуація навколо Запісоцького. Напередодні Дедишин влаштував бійку зі спортивним директором Дніпро-1 Красніковим одразу на полі після матчу.