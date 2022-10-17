Рух и Днепр-1 провели свой матч во Львове в воскресенье, 16 октября. В матче было пенальти в ворота Руха и сразу два удаления в составе львовского клуба во втором тайме. А победный гол днепряне забили на пятой компенсированной до основного времени минуте. Так что игра закончилась победой гостей со счетом 2:3.

Как это было Днепр-1 впервые в сезоне пропустил в УПЛ, но победил Рух, который доигрывал в девятерых

Хотя эмоции на поле (и не только на поле) не утихали после финального свистка. Ведь на стадионе подрались гендиректор "желто-черных" Игорь Дедишин и спортивный директор днепрян Евгений Красников. А к потасовке присоединились как игроки, так и персонал обоих клубов.

Но пока футболисты и работники дрались на поле, Рух начал в этом поражении обвинять арбитра встречи Юрия Иванова. На фейсбук-странице клуба после игры так и написали, что "главный арбитр Юрий Иванов помог Днепру-1 одержать победу в матче с нашей командой".

В обзоре матча на официальной странице клуба тоже немало внимания уделили арбитру встречи. Там сразу начали с того, что "в драматическом матче 7-го тура УПЛ львовский Рух проиграл Днепру-1 по счету 2:3 после противоречивых решений макеевского арбитра Юрия Иванова, который помог гостям победить".

Особое внимание было уделено пенальти в ворота команды, который был назначен на последней минуте первого тайма. На сайте клуба этот эпизод назвали "самым скандальным моментом игры", а именно пенальти – "сомнительным".

"После такого матча не хочется ни о чем рассказывать, я не буду этого делать. Посмотрите просто на то, что происходило во время этой игры, в частности, на эпизод с пенальти… Я очень долго уже работаю в футболе, поэтому все понимаю… Если они хотят, чтобы чемпионат в восьми играли, пусть играют", – заявил после игры главный тренер Руха Леонид Кучук.

Не очень понравилось Руху и то, что арбитр компенсировал сразу пять минут до основного времени матча. При этом во втором тайме в основное время было забито два гола, а также было два удаления. Там такое решение назвали "неоправданным".

Видеообзор матча Рух – Днепр-1

Реакция УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола отреагировал на одно из обвинений в сторону арбитра со стороны львовского клуба. А именно – о назначении пенальти. Там отметили, что нарушение правил было зафиксировано правильно.

"Игрок № 29 ФК Рух не намерен играть, чтобы завладеть мячом, но намеренно вмешивается лишь с одной целью – создать препятствие собственным корпусом. Он не сыграл в мяч, а лишь задел его, и при этом он препятствует продвижению игрока № 11 ФК Днепр-1, вставая на траекторию движения последнего. 11-метровый удар был назначен правильно", – говорится в заявлении комитета арбитров.