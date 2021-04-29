Кристоф Метцельдер с июля по сентябрь 2020 года отправил трем женщинам через мессенджер WhatsApp 297 порнографических изображений детей и подростков.

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"Я сделал скриншоты компрометирующих изображений на веб-сайтах, которые находятся в свободном доступе и рассказывал о своих экстремальных фантазиях в чатах. Никаких нападений на детей или молодых людей не было и не планировалось. Я принимаю наказание и прошу прощения у жертв сексуального насилия. Мне придется жить с этой виной в обществе всю жизнь", – сказал Метцельдер.

Также в ходе судебного заседания Метцельдер отказался от своего ордена "За заслуги перед Германией".

Что известно о карьере Кристофа Метцельдера

За свою карьеру Метцельдер выступал за такие клубы как Боруссия Дортмунд, Реал Мадрид и Шальке. В период с 2001-го по 2008 годы он провел 47 матчей за сборную Германии, в составе которой в 2006 году завоевал бронзу домашнего чемпионата мира.