Гусев отметил, что у румынского специалиста накопился колоссальный опыт, а значит молодым специалистам есть чему поучиться.

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"Конечно, у него есть что взять, многому поучиться. У него 40-50 лет стажа. На каждой тренировке, на каждом собрании можно что-то подчеркнуть. По тренерскому штабу вообще можно записывать.

"Конспекты Луческу". Он говорит мудрые вещи, о том, что у него было в течение карьеры. Много историй", – сообщил Гусев.

Последний матч Гусева

В мае 2018 года Олег Гусев провел свой последний матч за Динамо, после чего перешел к тренерской деятельности. В июле 2020-го Мирча Луческу пригласил 37-летнюю легенду киевского клуба к себе в тренерский штаб.