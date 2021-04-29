Крістоф Метцельдер з липня по вересень 2020 року відправив трьом жінкам через месенджер WhatsApp 297 порнографічних зображень дітей і підлітків.

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"Я зробив скріншоти компрометуючих зображень на веб-сайтах, які перебувають у вільному доступі і розповідав про свої екстремальні фантазії в чатах. Ніяких нападів на дітей або молодих людей не було і не планувалося. Я приймаю покарання і прошу вибачення у жертв сексуального насильства. Мені доведеться жити з цією провиною в суспільстві все життя", – сказав Метцельдер.

Також у ході судового засідання Метцельдер відмовився від свого ордена "За заслуги перед Німеччиною".

Що відомо про кар'єру Крістофа Метцельдера

За свою кар'єру Метцельдер виступав за такі клуби як Боруссія Дортмунд, Реал Мадрид і Шальке. У період з 2001-го по 2008 роки він провів 47 матчів за збірну Німеччини, у складі якої в 2006 році завоював бронзу домашнього чемпіонату світу.