Вице-чемпион мира, выставленный из "Динамо", вернулся в родной чемпионат
Бывший защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич продолжит карьеру в хорватской "Локомотиве".
Загребский ФК "Локомотив" объявил о переходе Пиварича на официальном сайте. Детали соглашения с 31-летним игроком не раскрываются.
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Хорват уже выступал за этот клуб с 2008 по 2012 год. В августе этого года истек срок действия контракта Пиварича с киевским "Динамо". Он ушел на правах свободного агента.
Карьера Пиварича в "Динамо"
- Уже 6 августа 2020 года у хорвата закончится контракт с "Динамо". Поэтому защитнику стоит уже искать новый клуб в котором продолжит карьеру.
- Киевский клуб благодарен хорвату за проведенное время в клубе и пожелал дальнейших достижений.
- За киевское "Динамо" Пиварич выступал с августа 2017 года. К концу 2018 года был основным левым защитником киевлян. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.
- За последние два сезона Йосип из-за травм и других причин провел за киевлян в чемпионате Украины лишь 8 поединков, в сезоне 2019/20 принял участие в матчах лишь дважды.
- Последний матч в футболке "Динамо" провел против "Шахтера", где Йосип не доиграл, получив удаление.