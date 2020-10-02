Бывший защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич продолжит карьеру в хорватской "Локомотиве".

Загребский ФК "Локомотив" объявил о переходе Пиварича на официальном сайте. Детали соглашения с 31-летним игроком не раскрываются.

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Хорват уже выступал за этот клуб с 2008 по 2012 год. В августе этого года истек срок действия контракта Пиварича с киевским "Динамо". Он ушел на правах свободного агента.

Карьера Пиварича в "Динамо"