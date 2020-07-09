Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил наказание для хорватского защитника киевского "Динамо" Йосипа Пиварича, которого удалили с поля в 29-м туре чемпионата Украины с донецким "Шахтером" (2:3).

В компенсированное время хорват прямыми ногами пошел в подкат против хавбека "горняков" Алана Патрика и получил прямую красную карточку. Игрока отстранили на два матча, сообщает официальный сайт УАФ.

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Футболист уже пропустил финальный матч Кубка Украины против "Ворсклы", поэтому ему остается отсидеть одну встречу Премьер-лиги. Таким образом, он не поможет "Динамо" в поединке с "Александрией", который состоится 12 июля.

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