Футболист "Динамо" получил дисквалификацию за грубость в матче с "Шахтером"
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил наказание для хорватского защитника киевского "Динамо" Йосипа Пиварича, которого удалили с поля в 29-м туре чемпионата Украины с донецким "Шахтером" (2:3).
В компенсированное время хорват прямыми ногами пошел в подкат против хавбека "горняков" Алана Патрика и получил прямую красную карточку. Игрока отстранили на два матча, сообщает официальный сайт УАФ.
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Футболист уже пропустил финальный матч Кубка Украины против "Ворсклы", поэтому ему остается отсидеть одну встречу Премьер-лиги. Таким образом, он не поможет "Динамо" в поединке с "Александрией", который состоится 12 июля.
Завершение сезона УПЛ
- В нынешнем сезоне Пиварич провел три поединка за "бело-синих" во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
- В УПЛ, где осталось сыграть три тура, "Динамо" (55 очков) продолжает борьбу за второе место с "Десной" (55) и "Зарей" (54). После 29 тура киевляне – третьи.