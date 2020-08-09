"Киев навсегда останется в моем сердце": вице-чемпион мира трогательно попрощался с "Динамо"
Хорватский защитник Иосиф Пиварич поблагодарил киевское "Динамо" за три года, которые он провел в украинском клубе.
Пиварич после завершения контракта с "Динамо" опубликовал в соцсетях прощальное послание в адрес "бело-синих".
Смотрите также: "Динамо" может потерять вице-чемпиона мира в составе
Хочу сказать огромное спасибо "Динамо" за замечательные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время чувствовал и ощущал.
Киев навсегда останется в моем сердце, я никогда не забуду тебя. Удачи всей семьи "Динамо", буду болеть за вас,
– написал Пиварич.
31 июля "Динамо" объявило, что не будет продлевать контракт с Пиваричем.
Карьера Пиварича в "Динамо"
- Уже 6 августа 2020 года у хорвата закончится контракт с "Динамо". Поэтому защитнику стоит уже искать новый клуб в котором продолжит карьеру.
- Киевский клуб благодарен хорвату за проведенное время в клубе и пожелал дальнейших достижений.
- За киевское "Динамо" Пиварич выступал с августа 2017 года. К концу 2018 года был основным левым защитником киевлян. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.
- За последние два сезона Иосиф из-за травм и других причин провел за киевлян в чемпионате Украины лишь 8 поединков, в сезоне 2019/20 принял участие в матчах лишь дважды.
- Последний матч в футболке "Динамо" провел против "Шахтера", где Осип не доиграл, получив удаление.