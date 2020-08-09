Хорватский защитник Иосиф Пиварич поблагодарил киевское "Динамо" за три года, которые он провел в украинском клубе.

Пиварич после завершения контракта с "Динамо" опубликовал в соцсетях прощальное послание в адрес "бело-синих".

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Хочу сказать огромное спасибо "Динамо" за замечательные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время чувствовал и ощущал.



Киев навсегда останется в моем сердце, я никогда не забуду тебя. Удачи всей семьи "Динамо", буду болеть за вас,

– написал Пиварич.

31 июля "Динамо" объявило, что не будет продлевать контракт с Пиваричем.

Карьера Пиварича в "Динамо"