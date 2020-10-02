Віцечемпіон світу, виставлений з "Динамо", повернувся у рідний чемпіонат
Колишній захисник київського "Динамо" Йосип Піваріч продовжить кар'єру в хорватській "Локомотиві".
Загребський ФК "Локомотива" оголосив про перехід Піваріча на офіційному сайті. Деталі угоди з 31-річним гравцем не розкриваються.
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Хорват вже виступав за цей клуб з 2008-го по 2012 роки. У серпні цього року закінчився термін дії контракту Піваріча з київським "Динамо". Він пішов на правах вільного агента.
Кар'єра Піварича в "Динамо"
- Вже 6 серпня 2020 року у хорвата закінчиться контракт з "Динамо". Тож захисникові варто вже шукати новий клуб у якому продовжить кар'єру.
- Київський клуб вдячний хорвату за проведений час у клубі та побажав подальших досягнень.
- За київське "Динамо" Піваріч виступав із серпня 2017 року. До кінця 2018 року був основним лівим захисником киян. У його активі 47 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах.
- За останніх два сезони Йосип через травми та інші причини провів за киян у чемпіонаті України лише 8 поєдинків, у сезоні 2019/20 взяв участь у матчах лише двічі.
- Останній матч у футболці "Динамо" провів проти "Шахтаря", де Йосип не дограв, отримавши вилучення.