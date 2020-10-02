Колишній захисник київського "Динамо" Йосип Піваріч продовжить кар'єру в хорватській "Локомотиві".

Загребський ФК "Локомотива" оголосив про перехід Піваріча на офіційному сайті. Деталі угоди з 31-річним гравцем не розкриваються.

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Хорват вже виступав за цей клуб з 2008-го по 2012 роки. У серпні цього року закінчився термін дії контракту Піваріча з київським "Динамо". Він пішов на правах вільного агента.

Кар'єра Піварича в "Динамо"