Извинение за упущенный шанс

Манчестер Сити благодаря победе над Челси мог досрочно стать чемпионом АПЛ. Однако лондонский клуб стал помехой достижению.

Как это было Челси вырвал победу у МанСити и отложил чемпионство Зинченко: видео

Хотя хозяева поля первыми размочили нули на табло, но команда Томаса Тухеля добавила во втором тайме и дважды огорчила голкипера Эдерсона.

Еще в компенсированное к первому тайму время команда Пепа Гвардиолы получила прекрасный шанс удвоить свое преимущество – пенальти. Пробить 11-метровый удар доверили ветерану команды Серхио Агуэро, который по окончании сезона покинет команду. Аргентинец в пижонском стиле Паненки попытался переиграть голкипера Челси. Но удар у нападающего вообще не получился, вратарь легко забрал мяч в руки.

В итоге – 1:2 МанСити уступило Челси на своем поле. После встречи Агуэро публично извинился в соцсетях.

Я хотел бы извиниться перед своими товарищами по команде, персоналом и поклонниками за то, что я не реализовал пенальти. Это было плохое решение, и я несу полную ответственность,

– написал футболист.