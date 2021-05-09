Извинение за упущенный шанс
Манчестер Сити благодаря победе над Челси мог досрочно стать чемпионом АПЛ. Однако лондонский клуб стал помехой достижению.
Как это было Челси вырвал победу у МанСити и отложил чемпионство Зинченко: видео
Хотя хозяева поля первыми размочили нули на табло, но команда Томаса Тухеля добавила во втором тайме и дважды огорчила голкипера Эдерсона.
Еще в компенсированное к первому тайму время команда Пепа Гвардиолы получила прекрасный шанс удвоить свое преимущество – пенальти. Пробить 11-метровый удар доверили ветерану команды Серхио Агуэро, который по окончании сезона покинет команду. Аргентинец в пижонском стиле Паненки попытался переиграть голкипера Челси. Но удар у нападающего вообще не получился, вратарь легко забрал мяч в руки.
В итоге – 1:2 МанСити уступило Челси на своем поле. После встречи Агуэро публично извинился в соцсетях.
Я хотел бы извиниться перед своими товарищами по команде, персоналом и поклонниками за то, что я не реализовал пенальти. Это было плохое решение, и я несу полную ответственность,
– написал футболист.
- Агуэро провел на поле 70 минут и был заменен на Фила Фодена. В этом сезоне аргентинец провел в футболке "горожан" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал один ассист.
- Контракт Серхио с английским грандом заканчивается 30 июня 2021 года.
- Футболист может получить с МанСити еще два титула этого сезона – чемпионство в АПЛ и трофей Лиги чемпионов. Свою карьеру нападающий хочет продолжить в Барселоне.