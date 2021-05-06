Принципиальная позиция Агуэро
Аргентинский форвард Серхио Агуэро покинет Манчестер Сити после завершения этого сезона. Футболист попал в глаз многих европейских клубов, среди которых туринский Ювентус.
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Однако 32-летний аргентинец хочет поиграть в одной команде с земляком Лионелем Месси. Опытный игрок готов даже пойти на снижение зарплаты, чтобы переход таки осуществился.
Агуэро уже контактировал с представителями Барселоны, а руководство "сине-гранатовых" знает о намерениях Серхио.
- В этом сезоне аргентинский футболист сыграл в футболке "горожан" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Его контракт с Сити завершается 30 июня 2021 года.
- Серхио в составе английского клуба еще может получить два титула – трофей Лиги чемпионов и кубок АПЛ.