Принципиальная позиция Агуэро

Аргентинский форвард Серхио Агуэро покинет Манчестер Сити после завершения этого сезона. Футболист попал в глаз многих европейских клубов, среди которых туринский Ювентус.

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Однако 32-летний аргентинец хочет поиграть в одной команде с земляком Лионелем Месси. Опытный игрок готов даже пойти на снижение зарплаты, чтобы переход таки осуществился.

Интересно! У Агуэро есть только одно условие для перехода. Каталонский клуб должен удержать в составе его близкого друга Лионеля Месси. При этом форвард МанСити готов к роли запасного форварда в испанском гранде.

Агуэро уже контактировал с представителями Барселоны, а руководство "сине-гранатовых" знает о намерениях Серхио.