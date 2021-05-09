Вибачення за втрачений шанс
Манчестер Сіті завдяки перемозі над Челсі міг достроково стати чемпіоном АПЛ. Однак лондонський клуб став на заваді досягненню.
Як це було Челсі вирвав перемогу у МанСіті та відклав чемпіонство Зінченка: відео
Хоча господарі поля першими розмочила нулі на табло, але команда Томаса Тухеля додала у другому таймі та двічі засмутила голкіпера Едерсона.
Ще у компенсований до першого тайму час команда Пепа Гвардіоли отримала чудовий шанс подвоїти свою перевагу – пенальті. пробити 11-метровий удар довірили ветерану команди Серхіо Агуеро, який після завершення сезону покине команду. Аргентинець у піжонському стилі паненкою спробував переграти голкіпера Челсі. Але удар у нападника взагалі не вдався, воротар легко забрав м'яч до рук.
У підсумку – 1:2 МанСіті поступилось Челсі на власному полі. Після зустрічі Агуеро публічно вибачився у соцмережах.
Я хотів би вибачитися перед своїми товаришами по команді, персоналом та прихильниками за те, що я не реалізував пенальті. Це було погане рішення, і я несу повну відповідальність,
– написав футболіст.
- Агуеро провів на полі 70 хвилин та був замінений на Філа Фодена. У цьому сезоні аргентинець провів у футболці "містян" 18 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав один асист.
- Контракт Серхіо з англійським грандом завершується 30 червня 2021 року.
- Футболіст може здобути з МанСіті ще два титули цього сезону – чемпіонство в АПЛ та трофей Ліги чемпіонів. Свою кар'єру нападник хоче продовжити у Барселоні.