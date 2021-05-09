Вибачення за втрачений шанс

Манчестер Сіті завдяки перемозі над Челсі міг достроково стати чемпіоном АПЛ. Однак лондонський клуб став на заваді досягненню.

Як це було Челсі вирвав перемогу у МанСіті та відклав чемпіонство Зінченка: відео

Хоча господарі поля першими розмочила нулі на табло, але команда Томаса Тухеля додала у другому таймі та двічі засмутила голкіпера Едерсона.

Ще у компенсований до першого тайму час команда Пепа Гвардіоли отримала чудовий шанс подвоїти свою перевагу – пенальті. пробити 11-метровий удар довірили ветерану команди Серхіо Агуеро, який після завершення сезону покине команду. Аргентинець у піжонському стилі паненкою спробував переграти голкіпера Челсі. Але удар у нападника взагалі не вдався, воротар легко забрав м'яч до рук.

У підсумку – 1:2 МанСіті поступилось Челсі на власному полі. Після зустрічі Агуеро публічно вибачився у соцмережах.

Я хотів би вибачитися перед своїми товаришами по команді, персоналом та прихильниками за те, що я не реалізував пенальті. Це було погане рішення, і я несу повну відповідальність,

– написав футболіст.