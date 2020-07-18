"Вест Хэм" украинского футболиста Андрея Ярмоленко практически гарантировал себе сохранение прописки в английской Премьер-лиге. "Молотобойцы" в 36 туре победили "Уотфорд" и оторвались от зоны вылета.

Вест Хэм – Уотфорд 3:1

Голы: Антонио, 6, Соучек, 10, Райс, 36 – Дини, 49

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"Молотобойцы" получили комфортное преимущество уже на старте матча, сообщает 24 канал.

Форнальс на шестой минуте вывел Антонио один на один с голкипером "шершней" и форвард внешне легко открыл счет в игре.

Через четыре минуты хозяева удвоили преимущество. Боуэн, который вышел в старте вместо Ярмоленко, сделал навес в штрафную. Верховую дуэль выиграл Соучек и переиграл Бена Фостера.

В середине тайма настоящий шедевр создал Райс, забив из-за пределов штрафной – 3:0.

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После перерыва "Уотфорд" отыграл один мяч. Дукуре прорвался в штрафную и целился в дальний угол. Мяч после удара француза попал в штангу и отлетел к Дине. Трой спокойно добил мяч в ворота.

Украинец Ярмоленко вышел на поле аж на 81 минуте и не успел отличиться результативными действиями.

Благодаря победе "Вест Хэм" за два тура до окончания АПЛ оторвался от зоны вылета на 6 очков.

Вест Хэм – Уотфорд видеообзор матча

Турнирная таблица АПЛ