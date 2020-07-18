"Вест Хем" українського футболіста Андрія Ярмоленка практично гарантував собі збереження прописки в англійській Прем'єр-лізі. "Молотобійці" у 36 турі перемогли "Вотфорд" і відірвалися від зони вильоту.

Вест Хем – Вотфорд 3:1

Голи: Антоніо, 6, Соучек, 10, Райс, 36 – Діні, 49

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"Молотобійці" здобули комфортну перевагу вже на старті матчу, повідомляє 24 канал.

Форнальс на шостій хвилині вивів Антоніо віч-на-віч з голкіпером "шершнів" і форвард зовнішньо легко відкрив рахунок у грі.

Через чотири хвилини господарі подвоїли перевагу. Боуен, який вийшов у старті замість Ярмоленка, зробив навіс у штрафний. Верхову дуель виграв Соучек і переграв Бена Фостера.

У середині тайму справжній шедевр створив Райс, забивши з-за меж штрафного – 3:0.

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По перерві "Вотфорд" відіграв один м'яч. Дукуре прорвався у штрафний та вицілював у дальній кут. М'яч після удару француза влучив у стійку та відлетів до Діні. Трой спокійно добив м'яч у ворота.

Українець Ярмоленко вийшов на поле аж на 81 хвилині і не встиг відзначитися результативними діями.

Завдяки перемозі "Вест Хем" за два тури до завершення АПЛ відірвався від зони вильоту на 6 очок.

Вест Хем – Вотфорд відеоогляд матчу

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