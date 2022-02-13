Курт Зума попал в стартовый состав Вест Хэма. Это на фоне критики игрока, который отметился скандальным поступком – было опубликовано видео, где он пинает кошку.

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Но за 15 минут до начала матча его срочно заменили. В Вест Хэме оповестили, что из-за недомогания. Поэтому вместо него вышел Исса Диоп.

По данным BBC, во время разминки перед матчем у Зума возникли проблемы со зрением и ухудшилось самочувствие. Именно из-за этого его пришлось заменить.

Скандал с Куртом Зума

Курт Зума попал в скандал, когда в соцсетях опубликовали видео, как он пинает кота у себя дома. Видео снял его младший брат Йоан и опубликовал в Snapchat.

Это видео вызвало волну возмущения у зоозащитников. Они начали требовать наказания для футболиста.

За дело взялось Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Для начала, они забрали кошек у Зума и отправили их к ветеринару.

Несмотря на общее осуждение, Зума вышел в следующем матче Вест Хэма, чем еще больше навлек шквал критики как на себя, так и на клуб.

Из-за этого поступка некоторые спонсоры Вест Хэма решили либо приостановить партнерство, либо отказаться от него.

Вест Хэм провел собственное расследование, после которого оштрафовал игрока на 250 тысяч фунтов стерлингов. Это размер его зарплаты за две недели.

Уже после этого свое недовольство выразили некоторые игроки "молотобойцев", которые получают значительно меньше. Поэтому они намерены просить повышения зарплаты после того, как узнали, сколько получает Зума.