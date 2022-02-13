Курт Зума потрапив у стартовий склад Вест Хема. Це на фоні критики гравця, який відзначився скандальним вчинком – було опубліковано відео, де він копає кішку.

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Та за 15 хвилин до початку матчу його терміново замінили. У Вест Хемі сповістили, що через нездужання. ТОж замість нього вийшов Ісса Діоп.

За даними BBC, під час розминки перед матчем у Зума виникли проблеми із зором та погіршилося самопочуття. Саме через це його довелося замінити.

Скандал із Куртом Зума

Курт Зума потрапив у скандал, коли в соцмережах опублікували відео, як він копає кота в себе вдома. Відео зняв його молодший брат Йоан та опублікував в Snapchat.

Це відео викликало хвилю обурення в зоозахисників. Вони почали вимагати покарання для футболіста.

За справу взялося Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Для початку, вони забрали котів в Зума та відправили їх до ветеринара.

Попри загальний осуд, Зума вийшов у наступному матчі Вест Хема, чим ще більше накликав шквал критики як на себе, так і клуб.

Через цей вчинок деякі спонсори Вест Хема вирішили або призупинити партнерство, або відмовитися від нього.

Вест Хем провів власне розслідування, після якого оштрафував гравця на 250 тисяч фунтів стерлінгів. Це розмір його зарплати за два тижні.

Вже після цього своє невдоволення висловили деякі гравці "молотобійців", які отримують значно менше. Відтак вони мають намір просити підвищення зарплати після того, як дізналися, скільки отримує Зума.