Ярмоленко – победитель

В преддверии матча Суперкубка, в котором разыграют главный трофей в американском футболе в США, игроки Вест Хэма решили присоединиться к NFL Challenge. Победителем становился тот, кто больше раз на ноге набивал овальный мяч, которым играют в американский футбол.

Стоит отметить Ярмоленко отметился голом за Вест Хэм U-23 и получил удаление: видео мяча

Соревновались трое игроков. Конкурентами Ярмоленко стали форвард Майкл Антонио и вратарь Лукаш Фабиански.

Победителем стал именно Ярмоленко. Украинец набил мяч 16 раз. Антонио же удалось всего 12 раз, а Фабиански – 10.

Видео соревнования игроков Вест Хэма в набивании мяча