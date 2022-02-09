Футбол кошкой

Все началось с того, что в соцсетях опубликовали видео, на котором Курт Зума пинает кошку у себя дома. Она якобы разбила одну из ваз и сорвала светильник с кухонного шкафа.

Видео опубликовал брат футболиста Йоан в Snapchat. А уже оттуда оно разлетелось по соцсетям и СМИ.

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В Вест Хэме после этого случая пообещали провести внутреннее расследование. А зоозащитники призвали наказать игрока.

Разъяренные спонсоры

Но еще большее возмущение возникло, когда, несмотря на скандал, Зума вышел в стартовом составе Вест Хэма во вторник, 8 февраля. И отыграл весь матч.

Такой жест был воспринят как то, что в Вест Хэме не слишком серьезно отнеслись к поступку Зума.

После этого страховая компания Vitality объявила, что приостанавливает сотрудничество с клубом.

О своем "разочаровании" заявили и в Experience Kissimmee. Там тоже хотят пересмотреть детали сотрудничества с клубом.

Наказание для футболиста

Делом занялись зоозащитники (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными RSPCA) и правоохранители. Для начала, у Зума забрали его кошек. Их отправили к ветеринару, и они там будут находиться, пока будет продолжаться расследование. При этом кошек забрали еще до того, как видео попало в СМИ.

Вест Хэм также оштрафовал игрока на двухнедельную заработную плату – 250 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги будут направлены на благотворительность.

Кроме того, от сотрудничества с футболистом решил отказаться adidas, с которым у Зума был личный контракт.