Ця звитяга стала другою для "молотів" у Лізі Європи-2023/2024. У першому турі вони переграли сербську Бачку-Тополу.

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Рекордна серія трималася 55 років

Загалом же безпрограшна серія Вест Хема у єврокубках, включно з кваліфікацією, досягла 17 матчів, що стало новою рекордною серією серед англійських клубів. За цей період лондонський клуб тільки одного разу зіграв унічию та став чемпіоном Ліги конференцій. Даний титул – перший за 59 років для "молотів" на міжнародній арені.

Таким чином колишній клуб Андрія Ярмоленка побив рекорд англійських клубів у єврокубках, який тримався понад півстоліття. Попереднім рекордсменом був Лідс, його досягнення трималося з 1968 року.

В єврокубках Вест Хем востаннє програвав аж у травні 2022 року. Тоді у півфіналі Ліги Європи лондонці поступилися німецькому Айнтрахту.

Довідка. Наступний матч, у якому "молоти" зможуть продовжити свою дивовижну серію стане поєдинок проти грецького Олімпіакоса на виїзді. Він відбудеться 26 жовтня.

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