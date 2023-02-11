Вест Хэм – Челси 1:1

Голы: Эмерсон, 28 – Фелиш, 16.

В чемпионате Англии стартовал 23-й тур сезона АПЛ. В первой игре субботы сошлись между собой две лондонские команды - Вест Хэм принимал Челси, пишет 24 канал.

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Украинец Михаил Мудрик во второй раз подряд попал в стартовый состав "синих", заняв место на левом фланге нападения. Кроме него, Поттер выставил еще четырех зимних новичков в основе Бадиашиля, Фернандеса, Мадуэке и Фелиша.

Новички тянут "синих"

Челси начал доминировать со старта и уже в середине первого тайма открыл счет. Героями эпизода стали как раз два зимних подписания команды. Энцо Фернандес зря навесил в чужую площадку на Жоау Фелиша, который с близкого расстояния расстрелял Фабиански.

Впрочем Вест Хэм быстро пришел в себя и еще до перерыва сравнял счет. После прострела Боуэна защита Челси забыл Эмерсона на дальней стойке, который с острого угла прошил Аррисабагу. Итальянец отказался праздновать гол в память о своих трех сезонах в составе "синих".

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Неудачная игра Мудрика

Что касается Михаила, то украинец провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша. За это время Мудрик не запомнился острыми действиями. Вингер ни разу не бил по воротам Вест Хэма, однажды неудачно пошел в дриблинг и семь раз потерял мяч.

Однако замена Мудрика и выход новых игроков не переломили игру в пользу "Челси". Более того, Вест Хэм забил, казалось, победный гол в конце матча, но судья отменил мяч Соучека после просмотра VAR.

В конце концов, за второй тайм с обеих сторон было мало остроты, поэтому команды разошлись на ничьей - 1:1. Для Челси это уже третий мирный результат подряд. Команда Поттера остается на девятой строчке в турнирной таблице, отставая от зоны ЛЧ на 9 баллов (у четвертого Ньюкасла есть игра в запасе).