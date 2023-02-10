Дмитрий Ризнык стал пятым голкипером основной команды донецкого Шахтера. 23-летний вратарь заключил 5-летний контракт, а этот трансфер стал рекордным для Ворсклы. "Горняки" заплатили за стража ворот сборной Украины 3 миллиона евро плюс бонусы.

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Английские клубы продолжают "охоту" на Трубина

На фоне этого состоявшегося 10 февраля трансфера инсайдер Фабрицио Романо вспомнил интерес со стороны клубов АПЛ к Анатолию Трубину. Первый номер в воротах Шахтер попал под прицел английских клубов, интересующихся Анатолием еще с лета 2022 года.

Однако Романо не сообщил список потенциальных претендентов на Трубина. Он просто подтвердил интерес к украинскому голкиперу донецкого клуба. Ведь трансферное окно в Англии уже закрыто. Похоже, что авторитетный инсайдер после трансфера Михаила Мудрика в Челси переключился на Трубина и Николая Матвиенко, которых больше всего на его странице в твиттере.

Слишком много голкипер увеличивает головную боль Йовичевича

Сейчас в распоряжении Игоря Йовичевича пять голкиперов: Дмитрий Резник, Анатолий Трубин, Андрей Пятов, Алексей Шевченко и Тимур Пузанков.

Интересно, будет ли Трубин первым номером в воротах донецкого клуба во второй части сезона. В первом круге Трубин был основным голкипером, а Пятов был на замене. Шевченко был резервистом, а Пузанков – четвертым вратарем "горняков".

Как ранее сообщало издание "ТаТоТаке", Трубин отказывается продлевать контракт с Шахтером, который у него истекает 30 июня 2024 года. Анатолий хочет продолжить свою карьеру в топовом европейском чемпионате, как недавно сделал Мудрик.

Если голкипер не изменит свою позицию, клуб попытается продать его летом 2023 года, чтобы бесплатно не отпускать Трубина. "Горняки" хотят заработать на трансфере талантливого Анатолия. По данным Transfermarkt, стоимость перехода Трубина составляет 11 миллионов евро, но Шахтер захочет выручить за вратаря гораздо больше.

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