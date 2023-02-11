Болельщикам придется подождать дебюта Ильи Забарного в составе своей новой команды. Январское приобретение Борнмута продолжает восстанавливаться после травмы.

Читайте также На треть меньше, чем у Мудрика: сколько заработает Заборный в Борнмуте

Борнмут не рассчитывает на помощь Забарного в матче с Ньюкаслом

Украинский защитник ездил с командой в Брайтон в минувшие выходные, но не попал в заявку на матч. Тогда главный тренер команды Гарри О'Нил объяснил отсутствие в составе украинца травмой. Забарный получил удар на одной из последних тренировок в Динамо.

"Его восстановление будет продолжаться немного дольше. Как долго – точно не знаю. Он выглядит очень крепким парнем. Хочет побыстрее сыграть.

У него небольшая проблема со ступней или косточкой. Нам нужно делать то, что будет для него правильно. Не знаю, сколько он пропустит, но против Ньюкасла не сыграет", – сказал О'Нил на перематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Илья Забарный в последний день трансферного окна в Англии стал игроком Борнмута. Боссы "вишен" заплатили Динамо за 20-летнего защитника 27 миллионов евро вместе с бонусами.