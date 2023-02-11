Вест Хем – Челсі 1:1

Голи: Емерсон, 28 – Феліш, 16.

У чемпіонаті Англії стартував 23 тур сезону АПЛ. У першій грі суботи зійшлись між собою дві лондонські команди – Вест Хем приймав Челсі, пише 24 канал.

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Українець Михайло Мудрик вдруге поспіль потрапив до стартового складу "синіх", зайнявши місце на лівому фланзі нападу. Окрім нього, Поттер виставив ще чотирьох зимових новачків в основі – Бадіашиля, Фернандеса, Мадуеке та Феліша.

Новачки тягнуть "синіх"

Челсі почав домінувати зі старту і вже в середині першого тайму відкрив рахунок. Героями епізоду стали як раз двоє зимових підписань команди. Енцо Фернандес зряче навісив у чужий майданчик на Жоау Феліша, який з близької відстані розстріляв Фабіанскі.

Втім Вест Хем швидко прийшов до тями і ще до перерви зрівняв рахунок. Після прострілу Боуена захист Челсі забув Емерсона на дальній стійці, який з гострого кута прошив Аррісабалагу. Італієць відмовився святкувати гол в пам'ять про свої три сезоні в складі "синіх".

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Невдала гра Мудрика

Що ж стосується Михайла, то українець провів на полі 67 хвилин, після чого був замінений на Хакіма Зієша. За цей час Мудрик не запам'ятався гострими діями. Вінгер жодного разу не бив по воротах Вест Хема, один раз невдало пішов у дриблінг та сім разів втратив м'яч.

Проте заміна Мудрика та вихід нових гравців не переломили гру на користь Челсі. Ба більше, Вест Хем забив, здавалося, переможний гол в кінці матчу, але суддя скасував м'яч Соучека після перегляду VAR.

Врешті решт за другий тайм з обох сторін було мало гостроти, тому команди розійшлись на нічиїй – 1:1. Для Челсі це вже третій мирний результат поспіль. Команда Поттера залишається на дев'ятій сходинці у турнірній таблиці, відстаючи від зони ЛЧ на 9 балів (у четвертого Ньюкасла є гра в запасі).