Троллинг промоутера и зажигательные танцы: веселые моменты с Усиком – видео
Украинец Александр Усик – один из самых открытых и позитивных боксеров. Усик не стесняется ошибок и часто шутит перед важными поединками.
Источник:USYK17
На ютуб-канале 34-летнего Усика появилась подборка самых веселых моментов с боксером.
Это интересно Усик не подарок: менеджер Джойса оценил шансы победить украинца
В подборку забавных моментов Усика вошли игры перед поединком с Тони Белью в 2018 году, славная фраза украинца "I'm feel. I'm very feel" и зажигательные танцы в ринге.
Также Усик продемонстрировал свои вокальные данные на разных языках и эпический прыжок в бассейн. Не обошлось видео без дуэли взглядов с Белью, где боксеры не сдерживали смех.
В конце концов, Усик напомнил о троллинге Дерека Чисоры.
Смотрите видео веселых моментов с Усиком
Последние новости про Усика
- После победы над Дереком Чисорой осенью 2020 года Усик может вернуться в ринг в апреле 2021 года.
- Потенциальным соперником Усика называют Джо Джойса. На кону поединка, вероятно, будет титул временного чемпиона WBO.
- Если Усик выиграет у Джойса, то может встретиться с победителем поединка Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.
Поделиться новостью