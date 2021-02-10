Украинец Александр Усик – один из самых открытых и позитивных боксеров. Усик не стесняется ошибок и часто шутит перед важными поединками.

На ютуб-канале 34-летнего Усика появилась подборка самых веселых моментов с боксером.

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В подборку забавных моментов Усика вошли игры перед поединком с Тони Белью в 2018 году, славная фраза украинца "I'm feel. I'm very feel" и зажигательные танцы в ринге.

Также Усик продемонстрировал свои вокальные данные на разных языках и эпический прыжок в бассейн. Не обошлось видео без дуэли взглядов с Белью, где боксеры не сдерживали смех.

В конце концов, Усик напомнил о троллинге Дерека Чисоры.

Смотрите видео веселых моментов с Усиком

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