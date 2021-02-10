Тролінг промоутера та запальні танці: веселі моменти з Усиком – відео
Українець Олександр Усик – один з найбільш відкритих та позитивних боксерів. Усик не соромиться помилок та часто жартує перед важливими поєдинками.
Джерело:USYK17
На ютуб-каналі 34-річного Усика з'явилася добірка найвеселіших моментів з боксером.
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До підбірки кумедних моментів Усика увійшли ігри перед поєдинком з Тоні Белью у 2018 році, славетна фраза українця "I'm feel. I'm very feel" та запальні танці в ринзі.
Також Усик продемонстрував свої вокальні дані різними мовами та епічний стрибок у басейн. Не обійшлося відео без дуелі поглядів з Белью, де боксери не стримували сміх.
Врешті-решт, Усик нагадав про тролінг Дерека Чісори.
Дивіться відео веселих моментів з Усиком
Останні новини про Усика
- Після перемоги над Дереком Чісорою восени 2020 року Усик може повернутися в ринг у квітні 2021 року.
- Потенційним суперником Усика називають Джо Джойса. На кону поєдинку, ймовірно, буде титул тимчасового чемпіона WBO.
- Якщо Усик виграє у Джойса, то може зустрітися з переможцем поєдинку Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа.
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