Вероятные соперники Динамо и Шахтера в Лиге Европы
После окончания последних матчей группового этапа Лиги Европы определились все участники раунда 1/16 финала. Там выступят и украинские Шахтер и Динамо, хоть и начинали они сезон в Лиге чемпионов.
Шахтер и Динамо заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов. Поэтому вылетели в Лигу Европы. Там они присоединятся к остальным 30 командам, которые сыграют в 1/16 финала. Об этом сообщает 24 канал.
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Все они будут поделены на две корзины – сеяные и несеяные. К первым попали победители групп Лиги Европы. А также четыре лучшие команды, которые вылетели из Лиги чемпионов. К несеяным – команды, занявшие вторые места и четыре другие команды из ЛЧ.
Шахтер будет среди сеяных команд. Зато Динамо попадет в несеяные. Во время жеребьевки сеяные будут играть против несеяных. Однако соперниками не могут быть команды, которые выступали в одной группе. Также на этой стадии турнира УЕФА разводит команды из одной страны. Разводят при жеребьевке и украинские и российские клубы. Поэтому Шахтер точно не сыграет против Динамо, а также против российского Краснодара.
Вероятные соперники Шахтера
- Янг Бойз (Швейцария)
- Молде (Норвегия)
- Славия (Чехия)
- Бенфика (Португалия)
- Гранада (Испания)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Брага (Португалия)
- Лилль (Франция)
- Маккаби (Тель-Авив, Израиль)
- Антверпен (Бельгия)
- Вольфсберг (Австрия)
- Црвена Звезда (Сербия)
- Олимпиакос (Греция)
- Зальцбург (Австрия)
Вероятные соперники Динамо
- Рома (Италия)
- Арсенал (Англия)
- Байер (Германия)
- Рейнджерс (Шотландия)
- ПСВ (Нидерланды)
- Наполи (Италия)
- Лестер (Англия)
- Милан (Италия)
- Вильярреал (Испания)
- Тоттенхем (Англия)
- Динамо (Загреб, Хорватия)
- Хоффенхайм (Германия)
- Брюгге (Бельгия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Аякс (Нидерланды)
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря. матчи этой стадии – 18 и 25 февраля 2021 года.
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