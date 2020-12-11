После окончания последних матчей группового этапа Лиги Европы определились все участники раунда 1/16 финала. Там выступят и украинские Шахтер и Динамо, хоть и начинали они сезон в Лиге чемпионов.

Шахтер и Динамо заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов. Поэтому вылетели в Лигу Европы. Там они присоединятся к остальным 30 командам, которые сыграют в 1/16 финала. Об этом сообщает 24 канал.

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Все они будут поделены на две корзины – сеяные и несеяные. К первым попали победители групп Лиги Европы. А также четыре лучшие команды, которые вылетели из Лиги чемпионов. К несеяным – команды, занявшие вторые места и четыре другие команды из ЛЧ.

Шахтер будет среди сеяных команд. Зато Динамо попадет в несеяные. Во время жеребьевки сеяные будут играть против несеяных. Однако соперниками не могут быть команды, которые выступали в одной группе. Также на этой стадии турнира УЕФА разводит команды из одной страны. Разводят при жеребьевке и украинские и российские клубы. Поэтому Шахтер точно не сыграет против Динамо, а также против российского Краснодара.

Вероятные соперники Шахтера

Янг Бойз (Швейцария)

Молде (Норвегия)

Славия (Чехия)

Бенфика (Португалия)

Гранада (Испания)

Реал Сосьедад (Испания)

Брага (Португалия)

Лилль (Франция)

Маккаби (Тель-Авив, Израиль)

Антверпен (Бельгия)

Вольфсберг (Австрия)

Црвена Звезда (Сербия)

Олимпиакос (Греция)

Зальцбург (Австрия)

Вероятные соперники Динамо

Рома (Италия)

Арсенал (Англия)

Байер (Германия)

Рейнджерс (Шотландия)

ПСВ (Нидерланды)

Наполи (Италия)

Лестер (Англия)

Милан (Италия)

Вильярреал (Испания)

Тоттенхем (Англия)

Динамо (Загреб, Хорватия)

Хоффенхайм (Германия)

Брюгге (Бельгия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Аякс (Нидерланды)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря. матчи этой стадии – 18 и 25 февраля 2021 года.