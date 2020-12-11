Ймовірні суперники Динамо та Шахтаря в Лізі Європи
Після закінчення останніх матчів групового етапу Ліги Європи, визначилися всі учасники раунду 1/16 фіналу. Там виступлять і українські Шахтар та Динамо, хоч і розпочинали вони сезон в Лізі чемпіонів.
Шахтар та Динамо посіли треті місця у своїх групах Ліги чемпіонів. Відтак вилетіли до Ліги Європи. Там вони приєднаються до решти 30 команд, які зіграють в 1/16 фіналу. Про це повідомляє 24 канал.
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Всі вони будуть поділені на дві корзини – сіяні та несіяні. До перших потрапили переможці груп Ліги Європи. А також чотири кращі команди, які вилетіли з Ліги чемпіонів. До несіяних – команди, які посіли другі місця та чотири інші команди з ЛЧ.
Шахтар буде серед сіяних команд. Натомість Динамо потрапить до несіяних. Під час жеребкування сіяні будуть грати проти несіяних. Однак суперниками не можуть бути команди, які виступали в одній групі. Також на цій стадії турніру УЄФА розводить команди з однієї країни. Розводять при жеребкуванні й українські та російські клуби. Відтак Шахтар точно не зіграє проти Динамо, а також проти російського Краснодара.
Ймовірні суперники Шахтаря
- Янг Бойз (Швейцарія)
- Молде (Норвегія)
- Славія (Чехія)
- Бенфіка (Португалія)
- Гранада (Іспанія)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Брага (Португалія)
- Лілль (Франція)
- Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль)
- Антверпен (Бельгія)
- Вольфсберг (Австрія)
- Црвена Звезда (Сербія)
- Олімпіакос (Греція)
- Зальцбург (Австрія)
Ймовірні суперники Динамо
- Рома (Італія)
- Арсенал (Англія)
- Баєр (Німеччина)
- Рейнджерс (Шотландія)
- ПСВ (Нідерланди)
- Наполі (Італія)
- Лестер (Англія)
- Мілан (Італія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Тоттенхем (Англія)
- Динамо (Загреб, Хорватія)
- Хоффенхайм (Німеччина)
- Брюгге (Бельгія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Аякс (Нідерланди)
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в понеділок, 14 грудня. матчі цієї стадії – 18 та 25 лютого 2021 року.
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