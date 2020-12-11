Після закінчення останніх матчів групового етапу Ліги Європи, визначилися всі учасники раунду 1/16 фіналу. Там виступлять і українські Шахтар та Динамо, хоч і розпочинали вони сезон в Лізі чемпіонів.

Шахтар та Динамо посіли треті місця у своїх групах Ліги чемпіонів. Відтак вилетіли до Ліги Європи. Там вони приєднаються до решти 30 команд, які зіграють в 1/16 фіналу. Про це повідомляє 24 канал.

Варте уваги Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Всі вони будуть поділені на дві корзини – сіяні та несіяні. До перших потрапили переможці груп Ліги Європи. А також чотири кращі команди, які вилетіли з Ліги чемпіонів. До несіяних – команди, які посіли другі місця та чотири інші команди з ЛЧ.

Шахтар буде серед сіяних команд. Натомість Динамо потрапить до несіяних. Під час жеребкування сіяні будуть грати проти несіяних. Однак суперниками не можуть бути команди, які виступали в одній групі. Також на цій стадії турніру УЄФА розводить команди з однієї країни. Розводять при жеребкуванні й українські та російські клуби. Відтак Шахтар точно не зіграє проти Динамо, а також проти російського Краснодара.

Ймовірні суперники Шахтаря

Янг Бойз (Швейцарія)

Молде (Норвегія)

Славія (Чехія)

Бенфіка (Португалія)

Гранада (Іспанія)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Брага (Португалія)

Лілль (Франція)

Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль)

Антверпен (Бельгія)

Вольфсберг (Австрія)

Црвена Звезда (Сербія)

Олімпіакос (Греція)

Зальцбург (Австрія)

Ймовірні суперники Динамо

Рома (Італія)

Арсенал (Англія)

Баєр (Німеччина)

Рейнджерс (Шотландія)

ПСВ (Нідерланди)

Наполі (Італія)

Лестер (Англія)

Мілан (Італія)

Вільярреал (Іспанія)

Тоттенхем (Англія)

Динамо (Загреб, Хорватія)

Хоффенхайм (Німеччина)

Брюгге (Бельгія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Аякс (Нідерланди)

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в понеділок, 14 грудня. матчі цієї стадії – 18 та 25 лютого 2021 року.