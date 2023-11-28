В интервью для 24 Канала Дмитрий Пидручный рассказал, что вряд ли Международная федерация биатлона вернет россиян и белорусов в соревнования в этом сезоне.

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Что говорят в IBU о возвращении россиян и белорусов

Недавно глава МОК Томас Бах заявил, что приостановка деятельности Олимпийского комитета России не означает, что другие федерации должны автоматически приостановить деятельность своего члена-федерацию из России. IBU не планирует возвращать россиян и белорусов?

Я думаю, что в этом сезоне точно нет, насколько мне известно. Международная федерация категорично относится сейчас к этому вопросу. Я даже не слышал таких слухов в мировом биатлонном сообществе. Как видим, в прошлом сезоне все ведущие сборные, как норвежцы, шведы, немцы высказывались в нашу поддержку. Также они неоднократно отмечали, что россиян и белорусов не следует возвращать в соревнования. Это правильное решение, пока их допускать в соревнования не нужно. Поэтому думаю, что в этом сезоне это точно не произойдет, и, надеюсь, что в дальнейшем тоже, пока не закончится война. Только тогда можно говорить о каком-то возвращении.

Обратите внимание! В интервью для 24 Канала Подручный рассказал о своем возобновлении и подготовке к новому сезону. Дмитрий назвал точную дату своего возвращения на Кубок мира. Биатлонист поделился ожиданиями от стартов и оценил выступление конкурентов на первых соревнованиях в сезоне.