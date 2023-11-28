В інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро Підручний розповів, що навряд Міжнародна федерація біатлону поверне росіян та білорусів до змагань у цьому сезоні.

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Що кажуть в IBU стосовно повернення росіян та білорусів

Нещодавно очільник МОК Томас Бах заявив, що призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії не означає, інші федерації повинні автоматично призупинити діяльність свого члена-федерацію з Росії. IBU не планує повертати росіян та білорусів?

Я думаю, що цього сезону точно ні, наскільки мені відомо. Міжнародна федерація категорично відноситься зараз до цього питання. Я навіть не чув якихось таких чуток у світовій біатлонній спільноті. Як бачимо, минулого сезону всі провідні збірні, як норвежці, шведи, німці, висловлювалися в нашу підтримку. Також вони неодноразово наголошували на тому, що росіян та білорусів не слід повертати до змагань. Це правильне рішення, поки що їх допускати до змагань не треба. Тому думаю, що в цьому сезоні це точно не відбудеться, і, надіюся, що надалі також, поки не закінчиться війна. Тільки тоді можна говорити про якесь повернення.

Зверніть увагу! В інтерв'ю для 24 Каналу Підручний розповів про своє відновлення та підготовку до нового сезону. Дмитро назвав точну дату свого повернення на Кубок світу. Також біатлоніст поділився очікуваннями від стартів та оцінив виступ конкурентів на перших змаганнях у сезоні.