Об этом Дмитрий Пидручный рассказал в интервью 24 Канала. Он подчеркнул, что сейчас это сложный вопрос для него, поскольку Международная федерация биатлона не планирует возвращать спортсменов из РФ и Беларуси.

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Подручный привел в пример Харлан

В больше разговоров о том, что россияне и белорусы могут выступить на Олимпиаде в Париже. Некоторые же выступают за бойкот соревнований, если же это произойдет. Некоторые подчеркивают, что украинцам необходимо выступать даже о присутствии представителей России и Беларуси. Как вы думаете, что делать украинским спортсменам в таком случае?

Честно, это очень сложный вопрос: бойкотировать или ехать выступать. Как видим, такой пример, как Ольга Харлан, выступавшая на турнире и не пожавшая руку "нейтральной" сопернице с Росси. Это преподнесло имидж Украины в мировом спорте. Она еще раз показала, что россиянам не место на мировой арене.

Честно, пока я об этом не задумывался, потому что Международная федерация биатлона сейчас дает четкие месседжи по отстранению спортсменов из России и Беларуси. Поэтому лично мне трудно сказать, что делать – бойкотировать или выступать. Но конечно, если команда примет решение бойкотировать, то я соглашусь с этим.

Обратите внимание! В интервью для 24 Канала Дмитрий Подручный рассказал о своем возобновлении и подготовке к новому сезону. Биатлонист поделился ожиданиями от стартов и оценил выступление конкурентов на первых соревнованиях в сезоне.