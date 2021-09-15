Верность Украине: Магучих получала предложения сменить гражданство, но всем отказала
Источник:Обозреватель
Ярослава Магучих в свои 19 лет принесла Украине бронзовую олимпийскую награду в Токио. Украинская легкоатлетка получала много предложений от других стран, но не предала родную страну.
"Были предложения из США, Польши, но осталась в Украине"
Результаты Ярославы Магучих были феноменальными. Однако украинцы набросились на юную легкоатлетку из-за совместных фото с россиянкой Марией Ласицкене. Глава федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин прокомментировал эту ситуацию и заверил, что Ярослава – патриотка Украины.
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Как рассказывала личная тренер легкоатлетки Татьяна Владимировна главе федерации, с 2017 года у Ярославы было достаточно предложений о смене гражданства – и из США, Польши и других. Кто только не звал талантливую украинку. Другие страны просто мечтали получить такой "бриллиант по прыжкам в высоту".
Ярослава занимается своим любимым делом, достигла большого успеха, поэтому нужно радоваться. Ее достижения в этом году просто блестящие. Сафиуллин не видит предательства в совместных фото Магучих с другими участниками стартов, а в частности с Ласицкене. Все эти фото – традиция соревнований, именно так спортсмены показывают, что уважают друг друга.
Принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения – так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе. Тем более Россия была наказана и не была представлена на Олимпийских играх, не было даже флага. Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма?,
– сказал глава.
Глава отметил, что несмотря на обилие предложений Ярослава выступает под "сине-желтым" флагом, поэтому говорить об измене не стоит.
Она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания,
– ответил Равиль Сафиуллин.
- Магучих дважды критиковали за фото с россиянкой. Впервые после финиша на Олимпиаде-2020. А во второй раз, когда Ярослава вместе с другой украинкой Ириной Геращенко была замечена на одной фотографии в компании всех участников финала Бриллиантовой лиги. На фото была также россиянка Мария Ласицкене. Из-за чего вновь вспыхнул скандал и море критики вылилось на плечи Ярославы.
- В обоих случаях 19-летняя легкоатлетка прокомментировала эти фото, отметив, что не было никакого политического умысла в этих фото. Второе фото в Швейцарии и вообще попросила сделать полячка Камила Лацвинко, которая завершила карьеру. На фотографии польская легкоатлетка захотела запечатлеть приятный момент своей карьеры.