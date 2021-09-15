"Були пропозиції із США, Польщі, але залишилась в Україні"

Результати Ярослави Магучіх були феноменальними. Однак українці накинулись на юну легкоатлетку через спільні фото з росіянкою Марією Ласіцкене. Глава федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін прокоментував цю ситуацію та запевнив, що Ярослава – патріотка України.

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Як розповідала особиста тренерка легкоатлетки Тетяна Володимирівна главі федерації, з 2017 року Ярослава мала достатньо пропозицій про зміну громадянства – і з США, Польщі та інших. Хто тільки не кликав талановиту українку. Інші країни просто мріяли отримати такий "діамант зі стрибків у висоту".

Ярослава займається своєю улюбленою справою, досягла великого успіху, тому потрібно цьому радіти. Її досягнення у цьому році просто блискучі. Сафіуллін не побачить зради у спільних фото Магучіх з іншими учасницями стартів, а зокрема з Ласіцкене. Усі ці фото – традиція змагань, саме так спортсмени показують, що поважають один одного.

Заведено в спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження - так вони віддають данину поваги чесній спортивній боротьбі. Тим більше Росія була покарана і не була представлена ​​на Олімпійських іграх, не було навіть прапора. Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму?,

– сказав глава.

Глава зауважив, що попри безліч пропозицій Ярослава виступає під "синьо-жовтим" прапором, тому говорити про зраду не варто.

Вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування,

– відповів Равіль Сафіуллін.